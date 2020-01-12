بالصور.. تطوير وتحسين الوجبات الغذائية للمرضى بمستشفى بيش العام

محمد بن طحيطح(صدى):

استكمل قسم التغذية العامة بمستشفى بيش العام يوم أمس مشروع تحسين الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى المنومين وذلك بهدف رفع نسبة رضا المرضى عن الوجبات المقدمة لهم ، حيث قام بتقديم وجبات غذائية منوعة وبنكهات مختلفة وذات جودة عالية ومتوافقة مع الحالة الصحية للمرضى بخلوها من أي مواد مصنعة .

من ناحيته أكد نائب رئيس قسم التغذية العامة بالمستشفى الأستاذ خالد عطار أن قسم التغذية بالمستشفى حريص على تقديم وجبات غذائية بمواصفات عالية تلبي رغبات المرضى ولا تتعارض مع حالتهم الصحية ، لافتاً أن جميع الوجبات الغذائية تخضع للمراقبة اليومية على إعدادها وتقديمها من مراحلها الأولية حتى وصولها إلى مستحقيها ، وذلك من خلال الإشراف المباشر من أخصائيي التغذية بالمستشفى ، مثمناً في نفس الوقت دعم إدارة المستشفى لتنفيذ هذه المبادرات النوعية ، راجياً من الله أن يحقق هذا المشروع أهدافه وأن ينال استحسان المرضى .