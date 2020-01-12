بالصور.. تطوير وتحسين الوجبات الغذائية للمرضى بمستشفى بيش العام
استكمل قسم التغذية العامة بمستشفى بيش العام يوم أمس مشروع تحسين الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى المنومين وذلك بهدف رفع نسبة رضا المرضى عن الوجبات المقدمة لهم ، حيث قام بتقديم وجبات غذائية منوعة وبنكهات مختلفة وذات جودة عالية ومتوافقة مع الحالة الصحية للمرضى بخلوها من أي مواد مصنعة .
من ناحيته أكد نائب رئيس قسم التغذية العامة بالمستشفى الأستاذ خالد عطار أن قسم التغذية بالمستشفى حريص على تقديم وجبات غذائية بمواصفات عالية تلبي رغبات المرضى ولا تتعارض مع حالتهم الصحية ، لافتاً أن جميع الوجبات الغذائية تخضع للمراقبة اليومية على إعدادها وتقديمها من مراحلها الأولية حتى وصولها إلى مستحقيها ، وذلك من خلال الإشراف المباشر من أخصائيي التغذية بالمستشفى ، مثمناً في نفس الوقت دعم إدارة المستشفى لتنفيذ هذه المبادرات النوعية ، راجياً من الله أن يحقق هذا المشروع أهدافه وأن ينال استحسان المرضى .
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