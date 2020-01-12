ريال مدريد يتوج بطلًا لـ «السوبر الإسباني»

ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، من الفوز على نادي أتلتيكو مدريد والتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة.

وفاز ريال مدريد بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدف، بعدما سيطر التعادل السلبي على سير المباراة، ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين بعد تعادلهما سلبيًا في الوقت الأصلي من نهائي بطولة كأس السوبر الإسبانية.

وحقق الريال البطولة للمرة الـ11 في تاريخه؛ بينما تقام البطولة لأول مرة بنظام جديد ” 4 فرق ” هما بطل الدوري ” برشلونة ” وصاحب المركز الثاني ” أتليتكو مدريد ” والثالث ” ريال مدريد ” وبطل الكأس ” فالنسيا “.