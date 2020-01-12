بالفيديو.. متظاهرون يمزقون صورة قاسم سليماني في تبريز الإيرانية

طهران(صدى):

شهدت إيران مظاهرات حاشدة، اليوم الأحد، عقب تورط الحرس الثوري الإيراني في إسقاط الطائرة الأوكرانية، حيث تصاعدت الهتافات ضد رموز النظام الإيراني بين المرشد والرئيس.

وامتدت المظاهرات من طهران إلى مدن ومناطق إيرانية أخرى، حيث شبهت الحرس الثوري الإيراني بتنظيم داعش الإرهابي.

وكشف مقطع فيديو عن قيام محتجون في مدينة تبريز الإيرانية بتمزيق صور قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قتل بضربة أمريكية في بغداد، وخلع صورها من فوق الحائط.