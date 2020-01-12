بالفيديو.. الثلوج تُغطي مرتفعات حرّة الرأس الأبيض بالمدينة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول تغطية الثلوج لمرتفعات حرة بني رشيد شمال المدينة المنورة “الرأس الأبيض والعثمور”، وأعالي وادي الرمة، حيث اكتست باللون الأبيض.

ورصد المقطع تساقط الثلوج على تلك المرتفعات لتعطيها مظهرًا جماليًا يجعلها تتلون بالوشاح الأبيض ويظهر الطبيعة الخلابة.

وانتشر المقطع علي نطاق واسعا بين رواد السوشيال ميديا في المملكة الذين عبروا عن إعجابهم بالمشاهد الرائعة للثلوج.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس الجمعة، تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق: “تبوك، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل” علاوة على تساقط الثلوج على بعض المرتفعات.