ملياردير شهير يبحث عن حبيبة يأخذها في رحلة إلي القمر

طوكيو(صدى):

أقدم رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا على خطوة جريئة ألا وهي البحث عن حبيبة ترافقه في رحلة حول القمر، لعمل برنامج وثائقي جديد في أحدث مغامرة مثيرة يقدم عليها الرجل.

وخاطب مايزاوا العزباوات ممن تجاوزن العشرين من العمر، من أجل الانضمام إلى البرنامج الذي ستعرضه خدمة “أبيما تي في” للبث.

ونشر مايزاوا على موقع إلكتروني يستقبل طلبات الانضمام للبرنامج: “مع تدفق مشاعر الوحدة والفراغ علي، هناك شيء واحد أفكر فيه: أن أستمر في حب امرأة واحدة”.

ولفت مايزاوا: “أريد أن أعثر على شريكة حياة. ومع شريكة الحياة المستقبلية هذه، أود أن أصرخ معبرا عن الحب وداعيا للسلام العالمي من الفضاء الخارجي”.