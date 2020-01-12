بالفيديو.. مواطن يروي تفاصيل عفوه عن طالب تسبب في وفاة نجله

علي القحطاني(صدى):

سرد مواطن تفاصيل العفو عن طالب تسبب في وفاة ولده، اليوم الأحد، لافتًا إلى حينما وقعت الواقعة لم يكن بالمنزل واتصلوا به وأخبروه.

وقال الأب المكلوم لبرنامج ” الراصد ” الذي يعرض على قناة الإخبارية، أنهم أخبروه أنه تم نقل ولده إلى مستشفى الجامعة، ووجد المعلمين جميعهم يواسونه بعدما اتضح أن نجله فارق الحياة؛ ليحتسبه عند الله ويحمده ويشكره على قضائه.