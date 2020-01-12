شرطة حائل تطيح بمواطن هدد منسوبي مركز« العش» بمسدس

حائل(صدى):

هدد مواطن عشريني منسوبي مركز قرية العش في حائل بمسدس يحمله بعد دخوله إلي مبني المركز ثم فر هاربا.

وتفصيلا، ورد بلاغا لعمليات شرطة الروضة بحائل، يفيد بإشهار شخص السلاح في وجه منسوبي مركز العش ثم لاذ بالفرار.

وعلي الفور، أجرت دورية من مركز شرطة الروضة التحري والبحث، حتي اشتبه رجل الأمن بشخص مترجل مختبئ خلف أحد المحلات التجارية بالقرية، وعند اقترابه منه حاول الهروب، إلا أن رجل الأمن بادره بتضييق الخناق عليه، وبسرعة خاطفة انقض رجل الأمن على المشتبه به وأمسكه، فحاول مقاومة رجل الأمن، إلا أن رجل الأمن أحكم القبض عليه، وطرحه أرضاً، واقتاده إلى الدورية.

وتبين أن المقبوض عليه يعاني من مرض نفسي، وأن المسدس الوارد لبلاغ العمليات ،هو عبارة عن مسدس بلاستيك، استخدمه المريض النفسي، لتخويف منسوبي المركز، لتسليمه مفاتيح مكاتب المركز، التي نجح بالحصول عليها، وبعد القبض عليه، أعاد المفاتيح بحضور رجل الأمن، للمسؤول عن المركز.