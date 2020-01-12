مستشفى الملك فهد التخصصي يعلن عن وظائف صحية شاغرة للجنسين في الدمام 

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن وجود وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي، ومستشفى الخفجي العام، ومركز سعود البابطين للقلب، والتجمع الصحي الأول.

وأشارت إدارة المستشفى، إلي أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:استشاري طوارئ، استشاري مساعد وحدة العناية المركزة، استشاري مساعد طب الطوارئ، استشاري وحدة العناية المركزة، استشاري طب الطوارئ، استشاري جراحة القلب، أخصائي العلاج الإشعاعي.

وأبانت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 يناير 2020م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 25 يناير 2020م، ولذا يرجى الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا