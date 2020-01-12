وكيل إمارة عسير يطلق البرنامج التدريبي للمفتشين المشاركين بالتعداد السكاني

محمد بن طحيطح(صدى):

بحضور معالي مدير جامعة الملك خالد.. افتتح وكيل إمارة منطقة عسير المكلف رئيس اللجنة المحلية للتعداد بمنطقة عسير ٢٠٢٠ محمد بن ناصر بن لبده البرنامج التدريبي للمفتشين المشاركين في التعداد في المنطقة والذي حضره أكثر من ٢٠٠ متدرباً إضافة إلى فريق عمل الهيئة العامة للإحصاء.

حيث قدمت نبذة عن التعداد ومنتجات الهيئة؛ ثم أطلقت آخر مراحل التعداد العام للسكان والمساكن 2020 في منطقة عسير بالتزامن مع جميع مناطق المملكة؛ والذي يستمر لمدة سبعة أيام ويعد ركيزة أساسية لتوفير المعلومة لمتخذ القرار ودعم التنمية في وطننا الغالي؛ وذلك استعداداً للعد الفعلي للسكان في ليلة الاسناد الزمني والتي ستكون مساء يوم الثلاثاء 22/ 7/ 1441هـ الموافق 17 مارس 2020 لتوفير العديد من البيانات التي تخص الأسرة والمجتمع في المنطقة.

يشار إلى أن تعداد هذا العام يتميز عن الأعوام السابقة كونه يستخدم فيه وسائل التقنية الحديثة لمعرفة العنوان الوطني والعد الذاتي والاستمارة الإلكترونية وغيرها.