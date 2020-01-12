حقيقة رحيل كاريلو عن الهلال

طلال الغامدي(صدى):

نفت تقارير بيروفية ما يتردد في بيرو حول عودة الدولي البيروفي كاريلو لاعب الهلال إلى كرة القدم الأوروبية من جديد في المستقبل القريب.

وكانت مصادر قد أشارت إلى فوز الهلال على الوحدة بنتيجة 3 ـ 1، قائلة إن الهلال اعتلى صدارة الدوري برصيد 30 نقطة، بفارق الأهداف عن النصر، مع بقاء مباراة مؤجلة لنادي الهلال.

وأضافت أن أهداف الهلال في شباك الوحدة جاءت عن طريق بافتيمبي جوميز “هدفين” وصالح الشهري، حيث تابعت أن كاريلو ظهر بمستوى جيد خلال اللقاء بين الهلال والوحدة مؤكدة أن كاريلو عازم على استكمال مشواره مع نادي الهلال.