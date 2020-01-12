نصائح للتغلب على الشد العضلي في فصل الشتاء

أميرة خالد(صدى):

يعاني بعض الناس من مشكلة الشد العضلي عند ارتفاع درجة الحرارة في فصل الشتاء، وللتغلب على هذه المشكلة، يجب تدفئة الأطراف في المقام الأول، لتعزيز تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الأوعية الدموية، الأمر الذي يقلل من فرص الشعور بآلام العضلات والمفاصل في الشتاء.

ونصح أطباء بعمل كمادات دافئة على مواضع الألم بالجسم، لأن بهذه الطريقة سوف تنشط الدورة الدموية بالمنطقة التي تم تطبيق الكمادات عليها، وبالتالي تقل حدة الالتهابات التي تعاني منها موضع الإصابة.

وأكد الأطباء على ضرورة اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية التي تساعد على تقوية العضلات ومكافحة الالتهابات، مثل الكالسيوم، والمغنيسيوم، وفيتامين د، والتعرض لأشعة الشمس بقدر المستطاع، خاصة في وقت الشروق والغروب، للحصول على فيتامين د المفيد لصحة العضلات والعظام والمفاصل.

ومن المهم ممارسة الرياضة بشكل دائم، كالمشي لمدة 30 دقيقة يوميًا، وذلك لدورها الفعال في تنشيط تنشيط الدورة الدموية في الجسم ما يحسن من عملية تدفق الدم إلى العضلات، وممارسة تمارين التنفس، وتدليك الجسم، خاصةً مواضع الألم، لتعزيز تدفق الدم بهذه المناطق.