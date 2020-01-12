بالفيديو.. المتطوع «علي الغامدي»: لدي خمسة قروض لرعاية الأيتام

عادل الحربي(صدى):

كشف المتطوع السعودي علي الغامدي جوانب من حياته الشخصية وكيفية تمويل نشاطاته التطوعية في القارة الأفريقية، التي أمضى فيها 17 عاما.

وقال الغامدي في لقاء في برنامج ” تم ” إن 7 آلاف يتيم تحت كفالته، مؤكدًا أن النظام في التبني يسوّق عبر دور الأيتام، ويُطرح أطفال للتبني.

وأضاف : زوجتي وبناتي من أكبر الداعمين لي، ويذهبون معي في كل رحلة ويقدمون هدايا للأيتام، ولدي إيمان تام في 7 أسئلة.

وتابع : أنا شغوف جدًا بالقراءة والعلم رغم أنني لا أملك أي مؤهل أكاديمي، وتوسعت في الجانب الذي يهتم بالأيتام؛ لأنني لم أجد مايشفي غليلي في رعاية الأيتام.

وأكد ” الغامدي ” على أنه لديه خمس قروض ويقوم بتكاليف رعاية الأيتام بهذه القروض.