بالفيديو.. المتطوع «علي الغامدي»: لدي خمسة قروض لرعاية الأيتام
كشف المتطوع السعودي علي الغامدي جوانب من حياته الشخصية وكيفية تمويل نشاطاته التطوعية في القارة الأفريقية، التي أمضى فيها 17 عاما.
وقال الغامدي في لقاء في برنامج ” تم ” إن 7 آلاف يتيم تحت كفالته، مؤكدًا أن النظام في التبني يسوّق عبر دور الأيتام، ويُطرح أطفال للتبني.
وأضاف : زوجتي وبناتي من أكبر الداعمين لي، ويذهبون معي في كل رحلة ويقدمون هدايا للأيتام، ولدي إيمان تام في 7 أسئلة.
وتابع : أنا شغوف جدًا بالقراءة والعلم رغم أنني لا أملك أي مؤهل أكاديمي، وتوسعت في الجانب الذي يهتم بالأيتام؛ لأنني لم أجد مايشفي غليلي في رعاية الأيتام.
وأكد ” الغامدي ” على أنه لديه خمس قروض ويقوم بتكاليف رعاية الأيتام بهذه القروض.
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