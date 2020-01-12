بالصور.. ظهور سيارة فورد برونكو 2021

واشنطن(صدى):

ينتظر عشاق السيارات تدشين الموديل الجديد من فورد برونكو 2021 في الربيع القادم، حيث تم الكشف عن التصميم التخيلي المعتمد على الطراز الاختباري والنماذج الاختبارية، والذي يعيد تصميم الموديل الأصلي في الستينات.

وستكون شبكة التهوية مشتركة مع برونكو R للسباقات مع إضافة محور أمامي حيوي وإطارات سميكة لإبراز قدرات برونكو للقيادة على التضاريس الوعرة، والشكل النهائي لا بأس به أبدا، وبسقف وأبواب قابلة للإزالة طبقا لبراءة اختراع أخيرة من فورد.

يأتي ذلك مع توفر تهيئة المقعدين والأربعة مقاعد للمقصورة مع مشاركة محركات ايكوبوست 2.3 لتر مع رانجلر بيك اب ونفس الجير الاوتوماتيكي 10 سرعات في الغالب.