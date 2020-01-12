رسميا.. برشلونة يعلن غياب سواريز عن الملاعب لمدة 4 أشهر 

طلال الغامدي(صدى):

أكد نادى برشلونة الإسبانى اليوم الأحد، على غياب المهاجم الأوروجويانى لويس سواريز عن الملاعب لفترة تصل إلى 4 أشهر بعدما خضع إلى جراحة فى الركبة، ما يعنى غيابه حتى نهاية الموسم.

وأوضح النادي الكتالوني في بيان له اليوم، أن سواريز خضع لعملية ناجحه في الركبة وسوف يغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر.

يذكر أن برشلونة أعلن رسميا أمس السبت أن المهاجم الأوروجويانى لويس سواريز سيخضع إلى عملية جراحية اليوم الأحد فى الركبة دون تحديد مدة غيابه

وكان سواريز شارك هذا الموسم مع برشلونة في 23 مباراة، سجل خلالها 14 هدفا، 11 منها في مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”، وثلاثة أهداف أخرى في بطولة دوري أبطال أوروبا، كما أنه يعد أكثر من صنع تمريرات حاسمة في الليجا حتى الآن برصيد 7 تمريرات.