وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، المتخصص بتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى: مهندس الأنظمة المدمجة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، فني محرك طائرات: شهادة الدبلوم في تخصص التكنولوجيا الميكانيكية.

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