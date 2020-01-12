بالفيديو.. تقرير لقناة الإخبارية: بيتروس سقط في مباراة الاتحاد كل 6 دقائق مرة

ماجد محمد(صدى):

ذكر تقرير ساخر لقناة الإخبارية، عن عدد سقطات واعتراضات لاعب النصر البرازيلي بيروس ماتيوس، في مباراة الفريق أمام الاتحاد في الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف التقرير، أن بيتروس الذي لاقى هجومًا عقب اللقاء واعتبره البعض ” يمثل ” السقوط ويعترض بدون داعٍ، قد سقط 14 مرة خلال المباراة بمعدل مرة كل 6 دقائق.

وفقد النصر صدارة الدوري لغريمه الهلال، عقب تعادله أمام العميد بهدف لمثله؛ ليصل رصيد النصر إلى 30 نقطة؛ فيما حصل الاتحاد على 14 نقطة يحتل بها المركز الـ14 من جدول ترتيب الدوري.