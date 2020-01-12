بالفيديو والصور.. ‏أمير مكة يفتتح الحديقة الثقافية ويعد بمشروعات كبرى

مكة المكرمة(صدى):

افتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ‫اليوم الأحد، الحديقة الثقافية في الواجهة البحرية بجدة، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي، تحت شعار ” كيف نكون قدوة بلغة القرآن “.

وكشف أمير مكة عن مشروعات كبرى في محافظة جدة وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويشرف عليها بشكل مباشر ‫ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ حيث سيتم الإعلان عنها فور انتهاء الدراسات الخاصة بها.

وقدم الأمير خالد الفيصل، شكره لأهالي وزوار مدينة جدة على محافظتهم على الواجهة البحرية للمدينة، ما يدل على مستوى الوعي والثقافة التي يتحلون بها، ولمحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ولأمينها صالح التركي، على جهودهما.

وأجرى جولة في أجنحة الحديقة التي تشارك فيها 14 جهة، وتقع على مساحة تربو عن 42 ألف متر مربع، وتستمر فعالياتها لمدة ٦ أيام، وتقدم أكثر من ٥١ فعالية ثقافية منوعة على المسرح، فضلًا عن الفعاليات في المنطقة الحرة وأركان الجهات المشاركة لسكان وزوار جدة.