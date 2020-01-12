إنشاء ورش العمل للحرفيات في أركان معرض (أنامل مكية)

محمد بن طحيطح(صدى):

ظهر معرض أنامل مكية بحلته البهية الجديدة بشكل مختلف كليا عن ما كان يقدمه سابقا لخدمة المجتمع والحرفيات والتاجرات والأسر المنتجة ،

وهو فرصة للتاجرات وصاحبات الورش المبتكرة والأنامل الذهبية والمشاريع الصغيرة للمشاركة ولأول مرة في المعرض الفريد من نوعه .

وصرح المنظمات بنت الديرة والماسة وأميرة النخبة أنه لأول مرة في المعرض يقدم ورش عمل في أركان المعرض ، يتم فيها عرض مرئي لكل الحرفيات وهن يعملن في صناعة الأعمال الحرفية والصناعات اليدوية المختلفة .

وأكدنا أنها فرصة لإكتساب العلم والمعرفة عن كيفية انتاج هذه الصناعات .

وأشرنا إلى أنها فرصة لتقديم صورة مشرفة على مشاركة الأسر المنتجة في المجتمع السعودي لرفع المستوى الاقتصادي للمستفيدات في الدرجة الأولى ، ولتطوير الإنتاج بما يتناسب مع متطلبات السوق .

ولتقديم صور مشرفة على مشاركة الاسر المنتجة في المجتمع السعودي

بالعلم والمعرفة لتلبية رغبات افراد المجتمع السعودي للتعرف على:-

– فن الطباعة بأنواعها

– صناعة العطور الطبيعية ومشتقاتها

– صناعة الصابون

– الرسم والفنون التشكيلية

– فن الديكوباج

– فن الأتيكيت

– كيفية تنسيق طاولات سفرة الطعام

– تنسيق باقات الورد والزهور المناسبات

– الخياطة والكروشيه

– صناعة الإكسسوارات المتعددة

– صناعة السعفيات

وتمنى المنظمات أن يستفيد المشاركات والحضور من ورش العمل التي تقدم لأول مرة مجانا من المنظمات خدمة لمكة وأهل مكة وضواحيها ..

معرض أنامل مكية برعاية شبكة نادي الصحافة السعودي وأكثر من خمسون صحيفة إلكترونية سعودية وعربية