«الغش في المساكن».. الشركات العقارية تخدع المشترين ببنود تعاقدية غير صحيحة

نايف السالم(صدى):

كشف عدد من المواطنين، خلال تقرير لقناة الإخبارية، من الغش في المساكن الجاهزة، حيث أنها استنزاف للمال ومخاطر على سلامة ساكنيها.

وقالت إحدى المواطنات : بعد السكن في المنزل بدأت ألاحظ التسربات بالداخل والخارج والتشققات في الجدران ومشاكل عديدة، حيث أن بعض المساكن تخضع المشتري بتخطيطها الخارجي فقط.

وطالب قانوني خلال ” قناة الإخبارية ” المواطنين بضرورة الاستعانة بالمحامي، في هذا الوقت حيث أن بعض الشركات العقارية توقع بنود تعاقدية غير صحيحة.

وأضاف القانوني : وجود المحامي يعطي الحماية لك قبل توقيع العقد، ويجب أن يكتب في العقد الصيانة الدورية لفترة طويلة لضمان سلامة المساكن.