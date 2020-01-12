«الغش في المساكن».. الشركات العقارية تخدع المشترين ببنود تعاقدية غير صحيحة
كشف عدد من المواطنين، خلال تقرير لقناة الإخبارية، من الغش في المساكن الجاهزة، حيث أنها استنزاف للمال ومخاطر على سلامة ساكنيها.
وقالت إحدى المواطنات : بعد السكن في المنزل بدأت ألاحظ التسربات بالداخل والخارج والتشققات في الجدران ومشاكل عديدة، حيث أن بعض المساكن تخضع المشتري بتخطيطها الخارجي فقط.
وطالب قانوني خلال ” قناة الإخبارية ” المواطنين بضرورة الاستعانة بالمحامي، في هذا الوقت حيث أن بعض الشركات العقارية توقع بنود تعاقدية غير صحيحة.
وأضاف القانوني : وجود المحامي يعطي الحماية لك قبل توقيع العقد، ويجب أن يكتب في العقد الصيانة الدورية لفترة طويلة لضمان سلامة المساكن.
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