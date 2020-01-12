توقيع الأجنبي على الفواتير والعقود لا يثبت جريمة التستر

فهد القزيز(صدى):

تستقر أحكام القضاء، على أن توقيع الأجنبي على الفواتير والعقود، لا يكفي لثبوت جريمة التستر؛ حيث لا يوجد ما يمنع من تفويض رب العمل لعامله بذلك بسبب انشغاله وتوسع نشاط تجارته وتباعد الفروع.

ويتضمن نظام مكافحة التستر ما يلي: لا يجوز للأجنبي أن يستثمر لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع غيره أي نشاط لا يسمح نظام الإستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات له بممارسته.

وأضاف: ” وبيان من يعتبر متستر وفقا لهذا النظام، وتحديد عقوبات مخالفة ذلك، وإجراءات ضبطها والتحقيق فيها وتوقيعها والتظلم منها. أحكام منح مكافأة مالية لمن يكشف أو يبلغ – من غير المختصين – عن تلك المخالفات ” .