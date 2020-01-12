بالفيديو.. مجموعة شبان يتحرشون بفتيات في مهرجان جازان الشتوي

خاص(صدى):

وثق مقطع فيديو حصلت عليه ” صدى ” لحظة تعرض فتيات لتحرش لفظي في أثناء تواجدهن في المهرجان الشتوي بمنطقة جازان؛ حيث كشف الفيديو عن لفظ خادش للحياء في أثناء مرور خمس فتيات أمام بعض زوار المهرجان؛ حيث لم يكشف الفيديو عن وجود ردة فعل أو صدور فعل من الفتيات.

الفيديو المثير للجدل والذي أثبت وجود حالة للتحرش اللفظي وهو لا يقل عن التحرش الجسدي، ويترك أثاره السلبية على الفتاة بسبب الألفاظ التي تتعرض لها، ويقع ضمن مواد نظام مكافحة جريمة التحرُّش وذلك للحفاظ على خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

وحيث أن النظام يراعي مكافحة الجريمة في الأماكن العامة، ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ويعاقب كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن بما لا يزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، ويعاقب النظام بالسجن بما لا يزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لكل من تكرر منه ارتكاب جريمة التحرش.