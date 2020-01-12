بالفيديو.. جلسة ودية بين ولي العهد ورئيس وزراء اليابان في العلا

الرياض(صدى):

يجري رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، اليوم الأحد، زيارة للمملكة لمناقشة بعض القضايا الهامة التي تشغل الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة.

وفي السياق نفسه، كشف مقطع فيديو عن استضافة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لرئيس وزراء اليابان في مدينة ‎العلا؛ حيث ظهرا وهم يتشاركان جلسة ودية ارتدى فيه شينزوا آبي زيًا عربيًا، فيما بدت عليه السعادة.

وكان رئيس وزراء اليابان، قد التقى بوزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في دار الضيافة بالرياض، بعد وصوله إلى العاصمة أمس، لافتًا إلى أن اليابان ستواصل جهودها الدبلوماسية لوقف التوترات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.