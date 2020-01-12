تفاصيل مثيرة عن تسريب «حمزة مون بيبي » لصور خاصة بـ« عزيزة جلال»

أبوظبي(صدى):

تحدث الإعلامي صالح الجسمي، شقيق المطرب حسين الجسمي عن حساب “حمزة مون بيبي” المثير للجدل، ومهاجمة الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وأضاف الجسمي على حسابه الشخصي “انستجرام”:”حتى الفنانة القديرة المحترمة جدا عزيزة جلال لم تسلم من عصابة حمزة مون بيبي”.

وأبان الجسمي:”قبل رجوع الفنانة عزيزة جلال للظهور للإعلام كان قد تسرب لها فيديو وهي بدون حجاب وبفستان في حفل زواج أحد العائلات”.

وأوضح أن التسريب تسبب لعزيزة جلال في مشاكل مع أصحاب الحفل لعدم حرصهم على خصوصيته، ليتبين بعد ذلك حضور دنيا بطمة لنفس الحفل.