سيدة تلد 6 توائم بينهم 4 ذكور   

بيروت(صدى):

أنجبت سيدة تدعي فاطمة حسين الحاج 6 توائم بمستشفى الكورة في عكار العتيقة، حيث تعتبر من الولادات النادرة في لبنان.

وتفصيلا، وضعت سيدة ثلاثة من المواليد في حضانة مستشفى الكورة، وتوزع الإثنان الآخران على مستشفى السيدة – زغرتا، ومستشفى المظلوم في طرابلس، وتبين أن التوائم عبارة عن أربعة ذكور وابنتان توفي أحدهم لاحقا.

ومن جانبه، قال الطبيب الذي أشرف على الحمل وأجرى عملية الولادة: “هذه الولادة من الحالات النادرة في لبنان، والحمل استمر طبيعيا بالرغم من أنهم أطفال الأنبوب وبالرغم من الصعوبات الجسدية والطبية التي واجهتها الأم”، موضحا:”لقد جرت الولادة القيصرية في الأسبوع السابع والعشرين بعد دخول الأم المخاض”.