تسريب خطير للبشير حول قمع الاحتجاجات السودانية

الخرطوم(صدى):

كشف تسريب خطير للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير عن قمع الاحتجاجات السودانية، بأمر مباشر، قائلا:” قالوا حننصب المشانق للكيزان.. لكن نحن لدينا السلطة ولدينا المشانق.. فهل سيلومنا شخص إذا نصبنا لهم المشانق في الميادين؟!”.

ولفت البشير خلال خطبة ألقاها أمام بعض أنصاره:”

حشدنا أكثر من مليون نسمة في الساحة الخضراء.. رغم أن الناس كانوا يعتقدون بأنه لن يحضر أحد.. ورغم الإشاعات بأن الناس سيفجرون ويطلقون قنابل في الساحة الخضراء وسيعملون لأجل تخويف الناس، لكن الناس جاؤوا.. نحن لسنا قلة”، وفقا للتسريب السري الذي بثته “.

ودعا البشير للقمع العنيف خلال التسجيلات السرية حتى أن أحد الحضور من أنصاره قال له “نحن نريد أن نشنقهم.. هؤلاء لا يستحقون أي شيء”، فرد عليه البشير بضحكة ساخرة.