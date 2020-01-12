غدٍ الاثنين .. أمير منطقة تبوك يترأس الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة

محمود البلوي(صدى):

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة، غداً الاثنين ، الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة للعام المالي1442/1441هـ وذلك بحضور أعضاء المجلس وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بالإمارة .

وسيتم خلال الجلسة الاطلاع محاضر لجان المجلس التي أعدتها أمانة المجلس، ومناقشة توصيات أعضاء اللجان ومقترحات أعضاء المجلس واستعراض الموجز السنوي لاعمال المجلس ونتائج دوراته خلال العام المالي المتصرم ، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله