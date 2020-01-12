  • الأحد 12

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. غدٍ الاثنين .. أمير منطقة تبوك يترأس الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة

غدٍ الاثنين .. أمير منطقة تبوك يترأس الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة

غدٍ الاثنين .. أمير منطقة تبوك يترأس الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة
محمود البلوي(صدى):

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة، غداً الاثنين ، الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة للعام المالي1442/1441هـ وذلك بحضور أعضاء المجلس وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بالإمارة .

وسيتم خلال الجلسة الاطلاع محاضر لجان المجلس التي أعدتها أمانة المجلس، ومناقشة توصيات أعضاء اللجان ومقترحات أعضاء المجلس واستعراض الموجز السنوي لاعمال المجلس ونتائج دوراته خلال العام المالي المتصرم ، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *