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عدنان جستنيه للزامل: أين بقية الإعلام المهتم بالنصر عن المدرب الكسول!

عدنان جستنيه للزامل: أين بقية الإعلام المهتم بالنصر عن المدرب الكسول!
ماجد محمد(صدى):

علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه، على تصريح عبدالكريم الزامل والذ قال فيه أن ” مدرب النصر ” كسول ” ولم يجد من يحاسبه مؤكدًا أن هناك خلل إداري.

وقال جستنيه ” أين بقية الإعلام المهتم بالشأن النصراوي صحافة وإذاعة وتلفاز عن ماذكره الزميل عبدالكريم ؟ليه كانوا ساكتين؟”.

وأضاف : “سابوا ناديهم وأصبح كل وجل همهم وشغلهم الهلال واعلام الاتحاد؟، اذا عرف السبب بطل العجب”.

ويذكر أن عبدالكريم الزامل قال : فيتوريا مدرب النصر هذا الموسم “كسول” جدًا ويأخذ إجازات ولم يجد من يحاسبه.. هناك خلل إداري.. هل إدارة الهلال تعطي إجازات رغم الضغط؟”.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 26 دقيقة

مو شغلك يا راعي السمسميه

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