نائبة تدّعي على جماعة رسالة حياة بجرم التحرش الجنسي

بيروت(صدى):

إدعت القاضية غادة بناء بلبنان على طلب النيابة العامة التمييزية على جماعة ” رسالة حياة ” بجرم مخالفة قرار قضائي والتحرش الجنسي وأحالت الإدعاء إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا.

وأحالت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على قاضي التحقيق الأول نقولا منصور، ملف الإدعاء على جماعة رسالة حياة “mission de vie”.

وذلك بجرم المادة 519 من قانون العقوبات (التحرش الجنسي) والمادة 380 من القانون عينه معدلة، وتنص على أن “كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا شرعيا يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة 299 يعاقب عليها بالحبس لمدة شهر على الأكثر وبالغرامة المالية حتى مئة ألف ليرة”.