أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الاسلامية بالمنطقة

محمود البلوي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك عبدالله بن نشاط السبيعي.

واطلع سمو امير المنطقة خلال اللقاء على التقرير السنوي لأعمال الفرع، والذي تضمن المناشط والبرامج التي نفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة وكذلك إنجازات الفرع خلال الفترة الماضية مثنياً سموه على جهود فرع الوزارة وما تقوم به من اعمال جليلة مشيراً الى ان ذلك يأتي امتداداً للرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله –

من جهته أعرب مدير عام فرع وزارة الشؤون الاسلامية عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على توجيهات سموه ومتابعته لأعمال الفرع للقيام بدوره على أكمل وجه.