مليونيرة شهيرة وابنتها تشعلان مواقع التواصل 

سنغافورة (صدى):

أشعلت المليونيرة السنغافورية جيمي تشوا وسائل التواصل الاجتماعي بصورة لها مع ابنتها البالغة من العمر (21 عامًا).

وخطفت تشوا وابنتها كاليستا الأنظار حولهما إثر ارتدائهما فستانين قصيرين متطابقين، حيث بدت الاثنتين وكأنهما “توأمتان” وليست أم وابنتها على الرغم أن الفارق العمري بينهما 24 عاما.

وظهر التشابه الكبير بين مضيفة الطيران السابقة والملقبة بـ”ملكة إنستغرام” في سنغافورة وابنتها في اللياقة البدنية وشعرهما الناعم وحتى ملامح الوجه.

وأظهرت صور متداولة الثنائي وهما يرتديان الفستان الوردي وسارا إلى شوارع المدينة الصاخبة لالتقاط الصور وتوقفت حركة المرور بسبب هيئتهما والشبه الكبير بينهما.