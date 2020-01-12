عادل الجبير يعزي الشعب العماني: السلطان قابوس أرسى أساسات ثابتة في بلاده

نايف السالم(صدى):

قدم وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، اليوم الأحد، تعازيه للشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله.

وقال عادل الجبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏التعازي الصادقة لسلطنة عُمان الشقيقة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، القائد الذي ارسى أساسات ثابتة في بلاده “.

وأضاف ” الجبير ” عن السلطان الراحل قابوس: ” رحل بعد مسيرة مميزة امتدت لخمسين عاماً، كان عنوانها الحكمة والعطاء.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته “.