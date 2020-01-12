«مركز بناء الطاقات يكرم جمعية أيتام صوير»
انطلق اليوم برنامج تأهيل قيادات جمعيات الأيتام الناشئة بمدينة جدة بمبادرة من المجلس التنسيقي لجمعيات الايتام بالمملكة و رعاية كريمة من بنك الجزيرة وتنفيذ مركز بناء الطاقات.
و يهدف البرنامج إلى تأهيل قيادات جمعيات الأيتام الناشئة في المهارات الأساسية للقادة في مجال الحوكمة ، و الشراكات،وادارة المستفيدين،و الاستدامة ، والتخطيط. وشارك عدد تسع جمعيات من مختلف المناطق في البرنامج وفي الختام تم تكريم الجمعيات المشاركه في البرنامج وشارك من منطقة الجوف جمعية أيتام صوير ،
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