«مركز بناء الطاقات يكرم جمعية أيتام صوير»

فاطمه الرويلي(صدى):

انطلق اليوم برنامج تأهيل قيادات ⁧‫جمعيات الأيتام‬⁩ الناشئة بمدينة جدة بمبادرة من المجلس التنسيقي لجمعيات الايتام بالمملكة و رعاية كريمة من بنك الجزيرة وتنفيذ مركز ⁧‫بناء الطاقات‬⁩.‫

و ‬‏يهدف البرنامج إلى تأهيل قيادات جمعيات الأيتام الناشئة في المهارات الأساسية للقادة في مجال الحوكمة ، و الشراكات،وادارة المستفيدين،و الاستدامة ، والتخطيط. وشارك عدد تسع جمعيات من مختلف المناطق في البرنامج وفي الختام تم تكريم الجمعيات المشاركه في البرنامج وشارك من منطقة الجوف جمعية أيتام صوير ،