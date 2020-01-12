أمانة الجوف تنهي أعمال الربط بالنظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية

فاطمه الرويلي(صدى):

‏أنهت ⁧‫أمانة الجوف‬⁩ أعمال الربط بالنظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية (مراسلات) عبر النظام المركزي لوزارة الشؤون البلدية والقروية ضمن 30 جهة حكومية وبالتالي تمكينهم من تقليل الوقت المستغرق في إعداد المراسلات والرد عليها

وأتمتة الاجراءات مما يسهم في خفض إستهلاك الورق .وتأتي هذه الخطوة مكملة لسلسلة من الخطوات اتخذتها المملكة في هذا الاتجاه، والمنبثقة من رؤيتها الطموحة 2030 التي تهدف إلى تأسيس بنية تحتية رقمية قوية، تتلاءم مع التطور التكنولوجي الذي تشهده المملكة في شتى المجالات، وتتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة لبناء مدن تقنية متطورة تتسق مع روح العصر الذي نعيش فيه.