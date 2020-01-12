بالفيديو.. أزمة الدخان الجديد تفتح سوقا سوداء للقديم بأسعار مبالغة

علي القحطاني(صدى):

تسببت أزمة التبغ الجديد، الذي يستنكر نكهته المدخنين، في اندلاع أزمة جديدة وفتح السوق السوداء للقديم بأسعار مبالغ فيها؛ في محاولة لاستغلال الأمر.

ويواجه المدخنين الآن محاولة استنزاف لأموالهم من قبل أصحاب السوق السوداء الذين يبيعون لهم الدخان القديم بأسعار باهظة؛ فيما قال الكاتب الاقتصادي علي الحازمي، لقناة الإخبارية: ” للمستهلك حق الحصول على منتج مطابق للمواصفات والمقاييس “.

وأوضح ” الحازمي ” أن المستفيد الأول من الأزمة هي السوق السوداء، لافتًا إلى أن هذه الأزمة بحجمها قد تدفع المدخنين لما هو أسوأ من ذلك؛ لافتًا إلى أنه من حق المستهلك أن يحصل على مواصفات أولية وثانوية يرغب فيها.