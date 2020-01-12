المكلوم الذي فقد ابنته وزوجته في الطائرة الأوكرانية باكيا:« سأشتاق إليهما دوما »

أوتاوا(صدى):

استرجع الطبيب الكندي المكلوم ذكرياته مع زوجته باريسا اقباليان وابنته ريرا، العائدتين من طهران على متن طائرة البوينغ المنكوبة، قائلا: “لقد تركت تلك الفاجعة ثقباً في قلبي إلى الأبد، سأشتاق إليهما دوما”.

وحول ابنته ريرا، أوضح: “تلقيت اتصالا من مدرستها صبيحة ذلك اليوم، يسألون عن سبب تغيبها فقلت لهم إنها لن تعود أبداً”، حيث دخل الطبيب المكلوم في نوبة بكاء شديدة أثناء لقاء تليفزيوني بكندا.

يذكر أن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ قصير المدى فجر الأربعاء الماضي، وفقا لما أقر الحرس الثوري الإيراني، بعد نكران سابق من قبل عدة مسؤولين إيرانيين ومن قبل هيئة الطيران، الذين اعتبروا تلك الفرضية التي جاهرت بها عدة أطراف دولية.