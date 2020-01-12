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تضامن 28 محاميا للدفاع عن قتيل فيلا نانسى عجرم

تضامن 28 محاميا للدفاع عن قتيل فيلا نانسى عجرم
بيروت(صدى):

تضامن عدد من المحاميين من جنسيات عربية مختلفة، مع قتيل فيلا نانسي عجرم  للدفاع عنه وتحويل القضية إلى المحكمة الدولية.

وبلغ عدد المحامين المتطوعين إلى 28 محامياً، وهم 14 محامي سوري في أمريكا، و4 محاميين من المغرب العربي، و3 محاميين من مصر، ‏و7 آخرين من سوريا ولبنان في أستراليا. ‏

يذكر أن الطب الشرعي اللبناني أكد أن مقتحم فيلا نانسي عجرم قد أطلق عليه 16 رصاصة في أنحاء متفرقة من جسده من السلاح الخاص بزوج نانسي عجرم.

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 90906 ] نشر منذ 9 دقائق

يتعاونون على الإثم والعدوان ,,

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