محكمة الاستئناف تؤيد رد دعوى إثبات المسؤولية بحادث انفجار ناقلة غاز

فهد القزيز(صدى):

أعلنت محكمة الاستئناف عن تأيدها قرار المحكمة العامة بالرياض برد دعوى إثبات المسؤولية المقامة من النيابة العامة على شركة الغاز والتصنيع الأهلية، المتعلقة بحادِث انفجار ناقلة الغاز في الرياض عام 1433هـ.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، إنها تسلمت الخميس الماضي من الدوائر الحقوقية والمرورية في المحكمة العامة في الرياض قرار الحكم الصادر من الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض بتاريخ 14/04/1441 برد الدعوى.

وأضافت الشركة أن الحكم الصادر يتعلق بالحق العام ولا يسري على الحق الخاص، مبينة أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي للتكاليف المرتبطة بالحادِث في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنها ستعلن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.

ويذكر أن انفجار الناقلة وقع في الأول من نوفمبر عام 2012، بتقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر الصباح، نتيجة حادِث مروري أدى لانقلاب الناقلة وتسرب الغاز السائل ومن ثم انفجار الناقلة.

وأدى الانفجار إلى وفاة 22 شخصاً وإصابة أكثر من 130 شخصاً، بالإضافة إلى أضراراً مادية باحتراق عدد من السيارات وتهشم بعضها.

وقد وصل تأثير الانفجار إلى أحياء بعيدة عن موقع الحادث وتسبب في تلفيات في واجهات الأبنية والعمارات السكنية حتى الأحياء التي تبعد كيلومترات عن الموقع.