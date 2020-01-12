إنتر ميلان يتوصل لاتفاق مع كريستيان إريكسن

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير إيطالية، اليوم الأحد، عن تواصل إنتر ميلان، لاتفاق مع النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب خط وسط نادي توتنهام الإنجليزي.

وذكرت التقارير أن إريكسن يريد الانتقال إلى إنتر ميلان في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، لكن إدارة توتنهام ترفض بيع اللاعب بأقل من 17 مليون جنيه إسترليني.

ويذكر أن عقد كريستيان إريكسن، البالغ من العمر 27 عاما، مع توتنهام، في يونيو المقبل.

وأضافت التقاريرأن إريكسن وافق على خفض راتبه من 8.5 إلى 6.5 مليون إسترليني؛ لتسهيل انتقاله إلى إنتر ميلان، موضحة أن عقد اللاعب مع النيراتزوري يمتد لـ4 سنوات ونصف السنة.