‏بالفيديو.. حشود هائلة من الإيرانيين تهتف برحيل حكومة الحرس الثوري

طهران(صدى):

تشهد شوارع العاصمة الإيرانية طهران، مظاهرات حاشدة مطالبة برحيل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامئني، وحكومة الحرس الثوري؛ اعتراضًا على إقحام بلادهم في العديد من المشكلات وإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.

وفي السياق نفسه، كشف مقطع فيديو، عن حشود هائلة من الإيرانيين، اليوم الأحد، تتجه نحو ميدان آزادي في طهران ويرددون شعار: ” لا نريد لا نريد حكومة الحرس الثوري الإيراني ” .

ورددت الحشود هتافات منددة بالسلطان الإيرانية، فيما احتشد عدد من المتظاهرين أمام جامعة ” بهشتي”، وهتفوا بشعارات عديدة أبرزها: ” ياحرس ياثوري.. أنتم داعش إيران “.

وكانت العاصمة طهران، قد شهدت أمس السبت، تظاهرة حاشدة احتجاجا على حادث الطائرة الأوكرانية، وشهدت تمزيق صور لقائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، بعد أسبوع على مقتله بضربة أمريكية بالعراق.