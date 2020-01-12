حسن نصرالله يتحسس رقبته ويخذل نجلة سليماني: العراق هي الأولى بالرد على مقتل والدك

ماجد القزيز(صدى):

أطلق زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد، تهديدات عديدة للرد على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في العراق.

وأدلى حسن نصر الله، بتصريحات استفزازية للشعب العراقي، الذي يحاول وإيران إقحامه في أزمات وقضايا ليس له علاقة بها؛ حيث قال زعيم حزب الله، أن العراق هو الأولى بالرد على مقتل سليماني لأنها حصلت على أراضيه، مخزيًا ابنة قاسم سليماني التي كانت قد طالبته بأخذ ثأر والدها.

وأكد ” نصر الله ” أن الرد على مصرع ” سليماني ” ليس عملية واحدة بل مسار طويل يجب أن يفضي إلى إخراج أمريكا، وما حصل في قاعدة عين الأسد بالعراق، هو صفعة وليس الرد على مقتل سليماني، في تهديد واضح وصريح لمزيد من الدماء وأعمال العنف في العراق.

وكانت ابنة قاسم سليماني، زينب سليماني، طالبت حسن نصر الله، الأمين العام لحزب لله، بالثأر لوالدها، كما وجهت رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة له أن قتل والدها لن يمحو ذكراه، مناشدة بشار الأسد أيضًا بالثأر لمصرع سليماني.