برشلونة يفاجئ مشجعي الفريق بشأن مستقبل فالفيردي

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير إسبانية اليوم الأحد، أن إدارة نادي برشلونة قد تفاجئ مشجعي الفريق بشأن مستقبل المدير الفني، حال رفض تشافي هيرنانديز تولي تدريب الفريق وخلافة إرنيستو فالفيردي.

وذكرت التقارير إن برشلونة سيعين غارسيا بيمنتا، المدرب المساعد الأسبق لجيرارد لوبيز ومدرب فريق تحت 19 عاما.

ويذكر أن غارسيا بيمنتا، البالغ من العمر 45 عاما، تولى تدريب برشلونة ”ب“، ويرتبط بعقد مع الفريق حتى يونيو 2020.

واختلفت التقارير حول مستقبل فالفيردي، حيث أصبح تشافي هيرنانديز، أسطورة الفريق السابق، المرشح الأبرز لمنصب المدير الفني، إلى جانب مرشحين آخرين مثل الهولندي رونالد كومان والفرنسي تييري هنري.