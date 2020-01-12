9 وظائف شاغرة في شركة نادك

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة الوطنية السعودية للتنمية الزراعية ” نادك”، من خلال البوابة الوطنية للعمل ” طاقات”، عن توفر 9 وظائف شاغرة (للرجال)، للعمل بمسمى (مدير مبيعات)، في مدينة الرياض، عبر برنامج (تمهير)، التدريب على رأس العمل.

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، أن يكون المتقدم لم يسبق له التوظيف خلال الستة أشهر الماضية، أن يكون المتقدم متفرغاً ولا يعمل حالياً، أن يكون المتقدم لم يسبق له المشاركة سابقاً في برنامج (تمهير).

وأوضحت أن وصف التدريب:- تخطيط استراتيجيات وأنشطة المبيعات، وتوجيهها وتنسيقها داخل المنشأة، وتحديد الفرص الجديدة والإشراف على تحقيقها على أرض الواقع، وتكوين علاقات مع العملاء الرئيسيين، والحفاظ عليها.

وأشارت إلى أن المهام التدريبية: وضع استراتيجيات المبيعات بالمنشأة بالتشاور مع الإدارة العليا وفرق المبيعات، وإعداد أهداف المبيعات والأداء المتوقع للمشاريع، تكوين علاقات مع العملاء الرئيسيين، والحفاظ عليها، وتحديد العملاء المحتملين الجدد، والعمل على فرص النمو، تحديد الأسواق والمناطق الجغرافية الجديدة المحتملة وأي فرص أخرى للمنشأة، والإشراف على وضع الخطط وتنفيذها للاستفادة من الفرص الجديدة.

وأضافت الشركة، أن من بين المهام: وضع سياسات وإجراءات لفرق المبيعات في المنشأة، والإشراف على تنفيذها، إدارة فريق المبيعات، والإشراف على تخطيط أنشطة المبيعات وتنفيذها، وضمان تحقيق الأهداف، ودعم تطوير استراتيجيات الأسعار، وتتبع حجم المبيعات، وتشكيلة المنتجات واتجاهات السوق.

وقالت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2020/01/12م وينتهي بتاريخ 2020/03/12م، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: هنا