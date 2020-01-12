استقالة مذيعتين من التلفزيون الإيراني احتجاجا على التضليل

طهران(صدى):

قدمت مذيعتان في التلفزيون الإيراني الحكومي، استقالتهما احتجاجا على تضليل المؤسسة فيما يتعلق بأخبار الطائرة الأوكرانية التي تم اسقاطها

وقالت المذيعة ”صبا راد“ في حسابها الرسمي على ”إنستجرام“، ”في هذه الأيام نريد أن ندفئ قلوبنا، وليس رؤوسنا، وبفضل دعمكم الذي لا ينتهي، أيها الأشخاص الأعزاء طوال سنوات عملي، أعلن بموجب هذا أنه بعد 21 عاما من العمل في الإذاعة والتلفزيون، لا أستطيع مواصلة العمل في وسائل الإعلام. لا أستطيع“.

ويذكر أن ”صبا راد“ بدأت عملها في هيئة الإذاعة والتلفزيون في عام 2002، واكتسبت شهرة من خلال برنامجها الذي يبث على إذاعة طهران بعنوان ”العودة إلى الوطن“، ومضى على هذا البرنامج نحو عامين.

في حين أعلنت المذيعة البارزة ”زهراء حاتمي“، أيضا استقالتها من العمل في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني الحكومي.