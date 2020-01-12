بالفيديو.. الجسمي يعلق على«حضن وقبلات» أحلام وراغب علامة على المسرح

أبو ظبي(صدى):

عقب الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي على واقعة ” حضن وقبلات ” الفنانة أحلام الشامسي والفنان اللبناني راغب علامة على خشبة المسرح.

وتحدث الجسمي في مقطع مصور عبر حسابه الرسمي بموقع ” سناب شات “، عن الواقعة المثيرة للجدل بين أحلام وراغب علامة بشكل غير مباشر.

وأشار الجسمي إلى تلقيه سؤالا محرجا من فتاة، قائلا:” فيه واحدة كتبتلي على الخاص وأحرجتني وقالت إذا كان لدي صديق مقرب أو زميل أو جار وقبلته أو حضنته تقول الدنيا أني فالته ومو متربية وعيب، أنا هنا ما أتكلم في الشرع أو الدين ، ولما تيجي أحلام وهي متزوجة تتحضن من راغب علامة على المسرح ما حد يتكلم ، كيف أنا أبغي أفهم؟ “.

ورد الجسمي على سؤال الفتاة، قائلا:” معك حق أنتي تبغين تفهمين وأنا أبغي أفهم والكل يبغي يفهم! “.