طرق معرفة وجود تلف في مساعدات السيارات

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعد المساعد او ممتص الصدمات في السيارة جزء لا يتجزأ من نظام التعليق بها، وله دور مهم جدا لراحة الركاب والسائق ويسبب تلفه العديد التأثيرات على السيارة والركاب؛ فيما من أبرز علامات وجود خلل في مساعدين السيارة هو حدوث رجة أو رعشة أثناء القيادة.

وتنذر هذه العلامة ببداية التلف، كما أنها تعد مصدرا لازعاج الكثيرين من قائدي السيارات، بينما ميلان الجزء الأمامي من السيارة أثناء القيادة يدل على وجود خلل في مساعدين السيارة ، فضلًا عن احتياج وقت كبير للتوقف عند الضغط على الفرامل.

وعندما تحتاج السيارة إلى المزيد من الوقت حتى تستطيع الوقوف بشكل كامل عند الضغط على المكابح، فإن هناك مشكلة ما في المساعدات؛ مما يدل على تآكل طبقة العجلات أو إطارات السيارة من الخارج، الأمر الذي يزيد من احتمالية تعرض قائد السيارة إلى المخاطر، بالإضافة إلى صدور أصوات غريبة من جهة الإطارات.