عارضة أزياء شهيرة تسقط من الطابق الثالث

موسكو(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، عن سقوط عارضة الأزياء الروسية “كسينيا بونتوس”، من الطابق الثالث بمنزلها؛ حينما كانت برفقة صديقها حفيد ” نيكيتا ميخالكوف أندريه باكوف ” .

وفي التفاصيل، فوجئ العاملون بوجودها غارقة في دمائها عقب سقوطها وكانت في وعيها، ليتم نقلها إلى مستشفى بالعاصمة موسكو؛ فيما أوضح الأطباء أنها مصابة بخلع في الفخذ، وهي في العناية المركزة بحالة خطيرة.

ومن جانبه، علق صديقها الذي كان برفقتها، بأنه كان نائمًا بعد الحفلة التي حضروها سويًا، ولم يسمعها عندما وقعت من نافذة المنزل، لوجوده في حالة سكر.