«الكسل والخمول».. أسباب زيادة آلام المعدة في فصل الشتاء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف أطباء عن أسباب زيادة آلام المعدة أثناء فصل الشتاء، حيث أن الكسل والخمول وعدم القدرة على إنجاز المهام اليومة، خلال فصل الشتاء، يتسبب في قلة حركة الأمعاء.

كما يتسبب ذلك في اضطراب القولون، مما ينتج عنه انتفاخ البطن، والإصابة بتقلصات في المعدة، ويمكن التغلب على تلك المشكلة بممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة، التي تساهم في إحياء حركة الأمعاء وهضم الطعام.

ويزيد الأمر سوءا عند تناول الطعام ليلًا وقبل الخلود إلى النوم، وقد تتسبب العوامل السابقة في اضطراب الأمعاء وزيادة فرص الإصابة بالتلبك المعوي، ويصاحب ذلك آلام بالمعدة، وضيق في التنفس، والشعور بالغثيان المستمر.

وتعتبر الماء ضرورية لصحة الجهاز الهضمي وتنظيم حركة الأمعاء، وعملية الهضم، ومع فصل الشتاء يغفل البعض عن تناول المياه بالكميات المناسبة، مما يؤثر ذلك على الأمعاء ويساهم في زيادة فرص الإصابة بالإمساك، مما يؤدي إلى الشعور الدائم بألم المعدة، وعدم الراحة، وانتفاخ البطن

ويجب الحرص على تناول حوالي لترين يوميًا مع الاهتمام بشرب السوائل الدافئة والأطعمة التي تحتوي على نسبة مياه عالية.