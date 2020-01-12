اكثر من 20700 مراجع مستفاد من خدمات مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة ببيشة

محمد بن طحيطح(صدى):

مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة بمحافظة بيشة يعمل بسعة سريريه (100) سرير .العيادات الخارجية استقبلت خلال العام 2019م (20770) مراجع . ويقدم المستشفى خدمات برنامج الطب المنزلي حيث بلغ عدد المسجلين بالبرنامج (192) حالة . وبلغت عدد الزيارات المنزلية (2177) زيارة خلال العام الماضي 2019م .

ويقوم فريق الطب المنزلي بتقديم مستلزمات طبية للمرضي حيث بلغ عدد المستفيدين (70) حالة .كما قام المستشفى بتنفيذ مبادرة كسوة الشتاء تم توزيعها علي المرضى المحتاجين .

وشهد المستشفى تحسين بيئة العمل في عدد من الاقسام منها : قسم الادمان ويشتمل علي قسم سحب السموم وبه 4 اسره . وقسم التعافي (2) سرير .

قاعة التدريب : عدد مقاعد التدريب 70 مقعد وعدد المحاضرات التي نفذت خلال العام الماضي (42 ) محاضره .والدورات التي تم تنفيذها (5) دورات . وبلغ عدد المستفيدين من المحاضرات والدورات التدريبية (840) شخص من الكوادرالادارية والصحية .

قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى تم تحسين بيئة العمل وبلغ عدد الطاقم الطبى (5) .ويتكون القسم من 1- غرفة علاج كهربائي ( عدد 2 سرير واجهزة كهربائية مثل الالترا ساوند والتنس والجالفانيك ) 2- غرفة الجيم ( عدد 2 سرير واجهزة رياضية مثل الدراجات والسير والاثقال وجهاز تمارين الكتف ).