اكثر من 20700 مراجع مستفاد من خدمات مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة ببيشة
مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة بمحافظة بيشة يعمل بسعة سريريه (100) سرير .العيادات الخارجية استقبلت خلال العام 2019م (20770) مراجع . ويقدم المستشفى خدمات برنامج الطب المنزلي حيث بلغ عدد المسجلين بالبرنامج (192) حالة . وبلغت عدد الزيارات المنزلية (2177) زيارة خلال العام الماضي 2019م .
ويقوم فريق الطب المنزلي بتقديم مستلزمات طبية للمرضي حيث بلغ عدد المستفيدين (70) حالة .كما قام المستشفى بتنفيذ مبادرة كسوة الشتاء تم توزيعها علي المرضى المحتاجين .
وشهد المستشفى تحسين بيئة العمل في عدد من الاقسام منها : قسم الادمان ويشتمل علي قسم سحب السموم وبه 4 اسره . وقسم التعافي (2) سرير .
قاعة التدريب : عدد مقاعد التدريب 70 مقعد وعدد المحاضرات التي نفذت خلال العام الماضي (42 ) محاضره .والدورات التي تم تنفيذها (5) دورات . وبلغ عدد المستفيدين من المحاضرات والدورات التدريبية (840) شخص من الكوادرالادارية والصحية .
قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى تم تحسين بيئة العمل وبلغ عدد الطاقم الطبى (5) .ويتكون القسم من 1- غرفة علاج كهربائي ( عدد 2 سرير واجهزة كهربائية مثل الالترا ساوند والتنس والجالفانيك ) 2- غرفة الجيم ( عدد 2 سرير واجهزة رياضية مثل الدراجات والسير والاثقال وجهاز تمارين الكتف ).
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