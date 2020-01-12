«اضطهدونى واستغلونى».. بطلة تايكوندو أولمبية تفضح النظام الإيراني

طهران(صدى):

انشقت البطلة الأولمبية الإيرانية كيميا علي زاده، عن بلدها؛ جراء الاضطهاد الذي تتعرض له كامرأة رياضية في بلادها، لافتة إلي أنها غادرت بلادها بشكل دائم إلى أوروبا.

وأضافت ” كيميا ” عبر حسابها بموقع ” إنستجرام “: ” اسمحوا لي أن أبدأ بالترحيب أو الوداع أو تقديم التعازي. أنا واحدة من ملايين النساء المضطهدات في إيران اللائي يمارسن الرياضة لسنوات “، مشيرة: ” هاجمها لممارستها الرياضة، لكنه احتفل بالميدالية التي حققتها “.

وانتقدت ” كيميا ” النظام الإيراني، قائلة: ” أخذوني أينما أرادوا، وجعلوني أرتدي ما أرادوه. رددتُ كل جملة أمروني بقولها. لقد استغلُّوني كلما سنحت الفرصة لهم “.

ووصفت ” علي زاده ” النظام الإيراني بالمنافق، قائلةً: ” إنها لا تريد أن تجلس على طاولة النفاق والكذب والظلم”، و ” لا تريد أن تتواطأ مع فساد النظام وأكاذيبه “.