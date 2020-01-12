«اضطهدونى واستغلونى».. بطلة تايكوندو أولمبية تفضح النظام الإيراني
انشقت البطلة الأولمبية الإيرانية كيميا علي زاده، عن بلدها؛ جراء الاضطهاد الذي تتعرض له كامرأة رياضية في بلادها، لافتة إلي أنها غادرت بلادها بشكل دائم إلى أوروبا.
وأضافت ” كيميا ” عبر حسابها بموقع ” إنستجرام “: ” اسمحوا لي أن أبدأ بالترحيب أو الوداع أو تقديم التعازي. أنا واحدة من ملايين النساء المضطهدات في إيران اللائي يمارسن الرياضة لسنوات “، مشيرة: ” هاجمها لممارستها الرياضة، لكنه احتفل بالميدالية التي حققتها “.
وانتقدت ” كيميا ” النظام الإيراني، قائلة: ” أخذوني أينما أرادوا، وجعلوني أرتدي ما أرادوه. رددتُ كل جملة أمروني بقولها. لقد استغلُّوني كلما سنحت الفرصة لهم “.
ووصفت ” علي زاده ” النظام الإيراني بالمنافق، قائلةً: ” إنها لا تريد أن تجلس على طاولة النفاق والكذب والظلم”، و ” لا تريد أن تتواطأ مع فساد النظام وأكاذيبه “.
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