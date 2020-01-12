9 حالات اختناق في حريق بشقق مفروشة بـ«ثول»

جدة(صدى):

اندلع حريق في شقة مفروشة بـ ” ثول ” أسفر عن إصابة 9 أشخاص بحالات اختناق.

وباشرت فرق الهلال الأحمر الحريق، وتعاملت مع المصابين؛ حيث أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمحافظة عبدالله أحمد أبوزيد: إن ” فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغاً عن اندلاع حريق في شقق مفروشة اليوم الأحد.

وقال إنه وعلى الفور تمت مباشرة حادث الحريق عن طريق خمس فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة مع القائد الميداني عبدالرحمن العمري، بعد إخلاء فرق الدفاع المدني الشقة من المصابين “.